16 мая на поиски трехлетнего мальчика по тревоге был поднят личный состав Николаевского отдела полиции, ребенка нашли — он спал дома в шкафу.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
16 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ушел из дома по улице Молодежной в селе Дмитривка Очаковского района и не вернулся мальчик 2017 года рождения.
Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции № 7 Николаевского районного управления полиции.
Оказалось, что мальчик не покидал дом, а устав, уснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал как его ищут родители.
Ранее в Николаеве на детской площадке пропала девочка — полиция нашла ее в соседнем дворе.
Напомним, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО ночью 23 апреля.
7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
16 мая на поиски трехлетнего мальчика по тревоге был поднят личный состав Николаевского отдела полиции, ребенка нашли — он спал дома в шкафу.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
16 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ушел из дома по улице Молодежной в селе Дмитривка Очаковского района и не вернулся мальчик 2017 года рождения.
Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции № 7 Николаевского районного управления полиции.
Оказалось, что мальчик не покидал дом, а устав, уснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал как его ищут родители.
Ранее в Николаеве на детской площадке пропала девочка — полиция нашла ее в соседнем дворе.
Напомним, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО ночью 23 апреля.
7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.