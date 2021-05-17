16 мая на поиски трехлетнего мальчика по тревоге был поднят личный состав Николаевского отдела полиции, ребенка нашли — он спал дома в шкафу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ушел из дома по улице Молодежной в селе Дмитривка Очаковского района и не вернулся мальчик 2017 года рождения.

Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции № 7 Николаевского районного управления полиции.

Оказалось, что мальчик не покидал дом, а устав, уснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал как его ищут родители.

Ранее в Николаеве на детской площадке пропала девочка — полиция нашла ее в соседнем дворе.