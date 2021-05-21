20 мая Центральный районный суд арестовал 23-летнего николаевца, который несколько дней назад сбил ребенка на самокате.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, 18 мая, около 19.20, подозреваемый двигался за рулем автомобиля Volkswagen Golf по проспекту Центральному в Николаеве с стороны Соборной в сторону Декабристов.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы Лягина, он не сбавил скорость и допустил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате.

В результате наезда ребенок с многочисленными травмами был доставлен в реанимационное отделение областной детской клинической больницы Николаева. На сегодняшний день пострадавший в сознание не пришел.

В обоснование ходатайства, прокурор привел риски укрытия от следствия и суда и незаконного влияния на свидетелей. Защитник и пострадавший возражали против удовлетворения ходатайства. Защитник отмечал, что его клиент совершил преступление по неосторожности, признает свою вину и оказывает материальную помощь на лечение потерпевшего.

В судебном заседании, помимо прочего, были исследованы записи с видеорееестратора автомобиля, который двигался позади автомобиля подозреваемого. Из них следует, что автомобильный поток остановился перед переходом, только подозреваемый продолжил движение не притормаживая.

Также судом установлено, что подозреваемый получил водительское удостоверение в августе 2020 года и за это время неоднократно нарушал скоростной режим. Кроме этого, подозреваемый неоднократно выезжал за пределы Украины.

По результатам рассмотрения ходатайства, судья постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.