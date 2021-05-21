В Николаеве возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы неизвестный вандал пытался вырвать молодое хвойное дерево.

Видео инцидента опубликовал университет.

Злоумышленник был на мопеде и в шлеме, лица не видно.

Отметим, что его замысел не удался – работники университета до этого заковали их цепью, чтобы обезопасить их от кражи.

Мопедист около минуты пытался украсть дерево, дергая его двумя руками, после неудачи он развернулся и какое-то время ехал по встречной полосе.

4 ноября 2019 года возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы неизвестный украл молодые деревья.

Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2019. Тогда возле ЧНУ имени Петра Могилы после проведения ремонтных работ по укладке тротуарной плитки и высадке молодых деревьев, ночью неизвестный украл саженцы. При этом, через несколько дней, деревья вернули.

Напомним, что в мае 2019 года в центре Николаева мужчина с женщиной, во время ночной прогулки, выкопали из клумбы цветы, сели в такси и увезли их с собой.