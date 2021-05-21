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В Харьковской области правоохранители обезвредили контрабандистов, которые готовили канал транспортировки контрафакта через границу.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Злоумышленники для исполнения своих планов планировали использовать несколько внедорожников с уничтоженными номерами и без надлежащей документации.
В итоге обысков оперативники управления СБУ в Харьковской области при поддержке полицейских и военнослужащих конфисковали 14 внеторожников «Форд», «Опель» и «Уаз».
Напомним, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.
В Харьковской области правоохранители обезвредили контрабандистов, которые готовили канал транспортировки контрафакта через границу.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Злоумышленники для исполнения своих планов планировали использовать несколько внедорожников с уничтоженными номерами и без надлежащей документации.
В итоге обысков оперативники управления СБУ в Харьковской области при поддержке полицейских и военнослужащих конфисковали 14 внеторожников «Форд», «Опель» и «Уаз».
Напомним, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.