В Харьковской области правоохранители обезвредили контрабандистов, которые готовили канал транспортировки контрафакта через границу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Злоумышленники для исполнения своих планов планировали использовать несколько внедорожников с уничтоженными номерами и без надлежащей документации.

В итоге обысков оперативники управления СБУ в Харьковской области при поддержке полицейских и военнослужащих конфисковали 14 внеторожников «Форд», «Опель» и «Уаз».

Напомним, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.