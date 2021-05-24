В белорусском аэропорте Минска удерживают вылет самолета немецких авиалиний Lufthansa, который должен был лететь во Франфурт. Объясняют такое решение сообщением о минировании. Когда белорусские силовики захватывали оппозиционера Протасевича — объяснение было идентичным.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Людей, которые уже сели в самолет, попросили покинуть салон, в самолет запустили кинологов с собаками.

Диспетчер в аэропорту Минска заявил, что якобы сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт» на рейсе LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту «Минск-Франкфурт». Отправление было запланировано на 14:20.

Ранее НикВести сообщали, исполнительный директор ирландской авиакомпании RyanAir Майкл О’Лири посчитал, что Лукашенко — криминальная персона и угонщик, но на государственном уровне.

История началась с того, что в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.