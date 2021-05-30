В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, один пожар возник в поселке Серебряное Прилуцкого района.

«В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5×12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина — разряд молнии», — говорится в сообщении.

Второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены, имущество.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов, из низ 22 — в Черниговской области. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.