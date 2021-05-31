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Апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса, по которой его ранее приговорили к 7 годам колонии.
Об этом сообщил сам Стерненко в Telegram.
— По ст. 187 оправданы. Это те же 300 гривен за которые давали 7 лет с конфискацией. Еще вопрос по 146 и 263 статьям, - говорится в сообщении.
Однако Стерненко отметил, что по 263 статье также грозит до семи лет заключения.
23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.
Им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу они должны находиться под стражей.
Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
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Апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса, по которой его ранее приговорили к 7 годам колонии.
Об этом сообщил сам Стерненко в Telegram.
— По ст. 187 оправданы. Это те же 300 гривен за которые давали 7 лет с конфискацией. Еще вопрос по 146 и 263 статьям, - говорится в сообщении.
Однако Стерненко отметил, что по 263 статье также грозит до семи лет заключения.
23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.
Им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу они должны находиться под стражей.
Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.