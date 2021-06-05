Первой в Непале жертвой мукормикоза, или «черной плесени», стал 65-летний мужчина.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Кришну Прасада Пуделя.
— Он умер 3 июня 2021 года. Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор, - уточнили в МОЗ.
По словам Пуделя, мужчину, проживающего на западе страны, госпитализировали в реанимационное отделение после выявления у него энцефалита височной доли. При этом умерший не был заражен коронавирусом.
Как информировали в МОЗ, сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза.
Отметим, мукормикоз, или «черная плесень» - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание распространено в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. Симптомами болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.
Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.
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Первой в Непале жертвой мукормикоза, или «черной плесени», стал 65-летний мужчина.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Кришну Прасада Пуделя.
— Он умер 3 июня 2021 года. Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор, - уточнили в МОЗ.
По словам Пуделя, мужчину, проживающего на западе страны, госпитализировали в реанимационное отделение после выявления у него энцефалита височной доли. При этом умерший не был заражен коронавирусом.
Как информировали в МОЗ, сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза.
Отметим, мукормикоз, или «черная плесень» - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание распространено в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. Симптомами болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.
Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.