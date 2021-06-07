На трассе М-14 направления «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возобновляют дорожную разметку.

Об этом пишут на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

На автодороге, ведущей к морским курортам области, восстанавливают осевую и распределительную дорожные разметки, краску наносят на пешеходных переходах в населенных пунктах.

Напомним, 11 мая в центре города образовалась крупная пробка из-за нанесения разметки.