На ООО «Золотой колос», предприятии депутата Николаевского областного совета Надежды Ивановой, хранят песок, незаконно добытый из Коларовского карьера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный инспектор Госэкоинспекции Денис Закирджанов.

Он вместе с с депутатом Николаевского райсовета Александром Дьяченко «преследовал» грузовик с песком от карьера до предприятия, куда позднее был вызван наряд полиции. По дороге водитель КамАЗа даже пытался ссыпать груз на грунтовую дорогу.

— Доводим до вашего ведома, что в ходе сегодняшних мероприятий, по пресечению незаконной деятельности, по добыче песка на незаконном песчаном карьере в Коларово нами был обнаружен склад по хранению песка, на территории предприятия «Золотой Колос» по адресу улица Кировоградская, 68, — отметил Денис Закирджанов.

В итоге он попросил Надежду Иванову прекратить «пособничество в хранении незаконно добытого песка».

будучи кандидатом в народные депутаты по округу №129 в Николаеве, Надежда Иванова также одаривала пенсионеров гречкой и макаронами.