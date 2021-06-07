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На ООО «Золотой колос», предприятии депутата Николаевского областного совета Надежды Ивановой, хранят песок, незаконно добытый из Коларовского карьера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный инспектор Госэкоинспекции Денис Закирджанов.
Он вместе с с депутатом Николаевского райсовета Александром Дьяченко «преследовал» грузовик с песком от карьера до предприятия, куда позднее был вызван наряд полиции. По дороге водитель КамАЗа даже пытался ссыпать груз на грунтовую дорогу.
— Доводим до вашего ведома, что в ходе сегодняшних мероприятий, по пресечению незаконной деятельности, по добыче песка на незаконном песчаном карьере в Коларово нами был обнаружен склад по хранению песка, на территории предприятия «Золотой Колос» по адресу улица Кировоградская, 68, — отметил Денис Закирджанов.
В итоге он попросил Надежду Иванову прекратить «пособничество в хранении незаконно добытого песка».
будучи кандидатом в народные депутаты по округу №129 в Николаеве, Надежда Иванова также одаривала пенсионеров гречкой и макаронами.
На ООО «Золотой колос», предприятии депутата Николаевского областного совета Надежды Ивановой, хранят песок, незаконно добытый из Коларовского карьера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный инспектор Госэкоинспекции Денис Закирджанов.
Он вместе с с депутатом Николаевского райсовета Александром Дьяченко «преследовал» грузовик с песком от карьера до предприятия, куда позднее был вызван наряд полиции. По дороге водитель КамАЗа даже пытался ссыпать груз на грунтовую дорогу.
— Доводим до вашего ведома, что в ходе сегодняшних мероприятий, по пресечению незаконной деятельности, по добыче песка на незаконном песчаном карьере в Коларово нами был обнаружен склад по хранению песка, на территории предприятия «Золотой Колос» по адресу улица Кировоградская, 68, — отметил Денис Закирджанов.
В итоге он попросил Надежду Иванову прекратить «пособничество в хранении незаконно добытого песка».
будучи кандидатом в народные депутаты по округу №129 в Николаеве, Надежда Иванова также одаривала пенсионеров гречкой и макаронами.