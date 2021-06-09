В китайском городе Шихецзы произошел взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния.

Об этом пишет Zn.ua со ссылкой на китайские СМИ.

На заводе компании «Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd» в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цехе.

Пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке. По данным правительства, жертв нет.

Согласно предварительному отчету, на предприятии взорвался реактор.

Как свидетельствуют проверки специалистов на месте, в воздух попали вещества, которые в основном представляют собой твердые частицы, а не токсичны и вредные газы.

Напомним, 24 июля прошлого года на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия.