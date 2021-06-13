Сегодня ночью, во время празднования Дня города Вознесенска, в ходе движения карусели открылась крепления безопасности и поднялась ограда, ушибы получили три человека. Жизни и здоровью пострадавших пока ничего не угрожает.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

После проверки будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Ведомство уточняет, что еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион.

В Вознесенске Николаевской области 12 июня во время празднования Дня города произошло ЧП на аттракционе: автоматика дала сбой, начали открываться крепления безопасности, поднялась ограда, о которую начал бить «маятник» с людьми.