В субботу, 12 июня, в Вознесенском районе Николаевской области полиция у 54-летнего мужчины изъяла около 3 килограммов каннабиса, 13 кустов незаконно высеянных растений конопли, самодельное устройство для употребления наркотических средств, а также российские рубли (7000 в гривневом эквиваленте).

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 300 тысяч гривен.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу.

Сейчас по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и часть 1 статьи 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

До этого в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.