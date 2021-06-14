Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона вы «Уэмбли».

Его госпитализировали с тяжелыми травмами, пишет РБК.

— Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе «Уэмбли», - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.

По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

— Мы продолжим совместную работу с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжаем пристально следить за ситуацией, - добавил он.

Напомним, 13 июня Англия в первом туре группы D Евро-2020 минимально обыграла Хорватию. Единственный гол на счету Рахима Стерлинга - 1:0.