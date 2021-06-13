Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вписал свое имя в историю в составе сборной Англии на Евро-2020.

Об этом пишет Зеркало недели.

Хавбек вышел на замену на 82-й минуте поединка с Хорватией (1:0) в группе D и стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

На момент матча англичанину исполнилось 17 лет и 349 дней.

Джуд Беллингем также стал самым молодым футболистом в истории сборной Англии на всех крупных международных турнирах.

Поединок Евро-2020 Нидерланды — Украина состоится в нидерландском Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Йохан Кройф.