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В понедельник, 14 июня, в Николаева из-за аварийно-ремонтных работ отключат водоснабжение до вечера на улице Молодогвардейская.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».
Временное прекращение водоснабжения будет по следующим адресам:
«Николаевводоканал» обещает закончить работы к 17.00.
Ранее в КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев вовремя сообщать показания счетчиков.
В понедельник, 14 июня, в Николаева из-за аварийно-ремонтных работ отключат водоснабжение до вечера на улице Молодогвардейская.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».
Временное прекращение водоснабжения будет по следующим адресам:
«Николаевводоканал» обещает закончить работы к 17.00.
Ранее в КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев вовремя сообщать показания счетчиков.