КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев во-время сообщать показания счетчиков.

Уведомление размещено на официальной странице коммунального предприятия.

Передавать показания можно по:

номерам стационарных телефонов для передачи показаний приборов учета: 70-98-44, 24-11-52, 30-00-95, 67-09-52;

е-mail: atamas@vodokanal.mk.ua;

Viber: +38 067 513 60 67 (необходимо указать номер счетчика, номер лицевого счета, показания) ;

смс сообщению на номер +38 067 513 60 67 (необходимо указать номер счетчика, номер лицевого счета, показания) ;

Viber-bot: https://al-s.top/mkH2O ;

личному кабинету: http://cpp.vodokanal.mk.ua

Напомним, в «Николаевоблтеплоэнерго» показали результаты реконструкции котельной на улице Белой, а также рассказали об изменениях на двух других объектах предприятия.