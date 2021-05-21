КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев во-время сообщать показания счетчиков.
Уведомление размещено на официальной странице коммунального предприятия.
Передавать показания можно по:
Напомним, в «Николаевоблтеплоэнерго» показали результаты реконструкции котельной на улице Белой, а также рассказали об изменениях на двух других объектах предприятия.
КП «Николаевводоканал» попросили николаевцев во-время сообщать показания счетчиков.
Уведомление размещено на официальной странице коммунального предприятия.
Передавать показания можно по:
Напомним, в «Николаевоблтеплоэнерго» показали результаты реконструкции котельной на улице Белой, а также рассказали об изменениях на двух других объектах предприятия.