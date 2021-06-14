В Заводском районе Николаева от многочисленных ливней провалилось дорожное покрытие.

Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Разрушение произошло по улице Дмитриева, 2/1 в переулке Промышленный. По словам николаевца Алексея Зеликова, рядом с дорогой находится колодец, который могло «подмыть».

Напомним, в Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.