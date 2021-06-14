В Солонке Львовской области уволили учительницу, которая терроризировала ученика седьмого класса и угрожала ему ножом.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Скандал в местной школе разгорелся еще в мае. Один из учеников пожаловался, что преподавательница информатики хотела заставить его писать кровью за то, что у него не было ручки.

— Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать и пальцы мне отрежет, — рассказал он.

Сама 60-летняя Надежда Волощук заявила в свое оправдание, что это была всего лишь «шутка», обвинив учеников в «спланированной провокации».

Несмотря на это, школьное руководство после внутреннего расследования приняло решение об увольнении преподавательницы.

Ране сообщалось, что сотрудники Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» Николаевского областного совета заставили 16-летнюю воспитанницу прервать беременностьнесмотря на то, что она хотела оставить ребенка.