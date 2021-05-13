Профильная комиссия Николаевского облсовета рекомендовала департаменту образования отстранить на время следствия Зинаиду Халимон — директора Березковского учебно-воспитательного комплекса, где 16-летнюю девочку заставили сделать аборт.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам науки и образования в четверг, 13 мая, передает корреспондент НикВести.

К депутатам обратился советник главы Николаевского областного совета Павел Шульга с просьбой поспособствовать отстранению директора, поскольку она может давить на детей.

— У меня несколько вопросов. Почему по сегодняшний день руководитель хотя бы временно не отстранен от исполнения обязанностей? И два воспитателя, которые по сегодня пребывают на своих должностях, о которых говорят дети. Понимаете, коллеги, детям в интернатных учреждениях некуда апеллировать. Мне говорят, что по учреждению развешаны телефоны «горячих линий». Так может говорить только человек, который хочет «замять», извините, за мой французский. Дети не обращаются, потому что им там жить, им там воспитываться, им там находиться. А ругаться для многих с единственным законным представителем... этого делать не будут, — сказал Павел Шульга.

Он добавил, что многие дети боятся давать свидетельства против воспитателей, поскольку их запугивают.

Глава комиссии Евгений Горбуров отметил, что депутаты уже обращались в компетентные органы.

— Мы обращались и к главе областной государственной администрации, в Нацполицию и в областную прокуратуру. У нас есть ответы. Это действительно дикарство, я вас полностью поддерживаю. Как может работать там руководитель, когда там идет проверка и он имеет все рычаги, чтобы кого-то «зажимать», дети не пойдут на все это. Во всех интернатных заведениях есть телефоны «горячей линии»? Вот кто мне назовет телефон «горячей линии», сколько там цифр? — сказал Евгений Горубров.

Он добавил, что комиссия давала рекомендацию по отстранению директора еще месяц назад.

— Мы с вами вели разговор еще месяц назад, я говорил, что желательно было бы на момент проверки отстранить этого руководителя от должности. Она имеет влияние, давление на подчинённых и детей, они будут замалчивать факты, — обратился глава комиссии к исполняющей обязанности директора департамента образования Наталье Сокульской.

Наталья Сокульская отметила, что отстранить департамент сможет директора только после соответствующей рекомендации полиции.

Павел Шульга заявил о том, что директор учреждения вызывает к себе и запугивает детей, которые давали показания или жаловались на воспитателей.

— Во время проверки мы будем рекомендовать департаменту ее отстранить. Почему вы ждете рекомендации только от Нацполиции? И комиссия вам рекомендуется. И мы обратимся к главе Николаевской облгосадминистрации. Вы же понимаете, что мы прогремели на все государство? И я считаю, что не только на государство. А потом Нацполиция искала еще двух девочек, которые ушли за забор. И это не единичные случаи. И сколько такого замалчивается, — резюмировал Евгений Горбуров.

Также Евгений Горбуров предложил создать рабочую комиссию из представителей ОГА и облсовета, которая проверит Березковский интернат и другие подобные учреждения. Члены комиссии поддержали такое предложение.

Ране сообщалось, что сотрудники Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» Николаевского областного совета заставили 16-летнюю воспитанницу прервать беременностьнесмотря на то, что она хотела оставить ребенка.