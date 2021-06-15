Городской голова Вознесенска Евгений Величко принес извинения горожанам за неприятный инцидент с вышедшим из строя аттракционом. По его словам, местные власти не имели права оставить вознесенцев без праздника по случаю 226-й годовщины со дня основания Вознесенска.

Об этом Евгений Велико рассказал в комментарии каналу «НИС-ТВ».

— От себя мы приносим извинения за такую ситуацию. Но, поймите правильно, не имеем мы права не проводить такие мероприятия в нашем городе. Тем более, это 226 годовщина основания нашего города. После локдауна люди хотели увидеть какой-то праздник. Мы не имели права не проводить это мероприятие, — сказал Евгений Величко.

Мэр Вознесенска также рассказал, что договор на работу аттракциона на городском празднике местный Дом культуры заключил непосредственно с его собственником. Теперь изучением договоров занимается полиция в рамках расследования инцидента.

— Наш Дом культуры заключил договор непосредственно с собственником этих аттракционов, и мы эти договора передали в полицию. Сейчас там занимаются рассмотрением этого дела. Там были установлены камеры, ведется расследование, — отметил Евгений Величко.

Как сообщалось, представитель собственника аттракциона, который вышел из строя в разгар празднования Дня Вознесенска, озвучил свою версию случившегося. По его словам, аттракцион мог сломаться из-за вмешательства пьяного мужчины, который требовал, чтобы его подруг покатали без очереди.