Представитель собственника аттракциона, который вышел из строя в разгар празднования Дня Вознесенска, озвучил свою версию случившегося. По его словам, аттракцион мог сломаться из-за вмешательства пьяного мужчины, который требовал, чтобы его подруг покатали без очереди.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Сергей Компаниец рассказал, что оператор аттракциона мог нажать не те кнопки из-за того, что его толкнул пьяный мужчина. Он также сказал, что оператор скрылся с места инцидента, испугавшись толпы людей, которая ринулась на него.

— Со слов оператора, все это случилось из-за того, что подошел пьяный человек и начал просил, чтобы его девушек покатали без очереди. Он якобы устал ждать. Тот ему ответил: «Я не могу это делать. У меня есть очередь». Он (пьяный мужчина, — прим.) начал ему мешать, начал бить по кнопкам. Он его толкнул, он (оператор, — прим.) включил, и получилось, что стал подниматься пол. Он (оператор, — прим.) нажал красную кнопку. Вышел оттуда (из операторской кабины, — прим.) и на него ринулась толпа пьяных людей. В связи с этим он убежал, — рассказал Сергей Компаниец.

Как сообщалось, 12 июня во время празднования Дня Вознесенска произошло ЧП на аттракционе: автоматика дала сбой, начали открываться крепления безопасности, поднялась ограда, о которую начал бить «маятник» с людьми.

Полиция начала допрашивать владельцев аттракциона и пострадавших, а также проверяет документацию. Опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.