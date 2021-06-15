Суд арестовал 32-летнего жителя Первомайского района по подозрению в изнасиловании 21-летней жительницы Врадиевки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Ранее задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.152 УК Украины (изнасилование).

Отмечается, что инцидент произошел 8 июня. В настоящее время ведется расследование. Подозреваемому грозит ответственность в виде лишения свободы срок до 5 лет.

Напомним, Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений приговор Снигиревского районного суда в отношении 32-летнего жителя сеоа Гороховское Снигиревского района за изнасилование 12-летней девочки. Насильник проведет в тюрьме 12 лет.