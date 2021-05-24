Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений приговор Снигиревского районного суда в отношении 32-летнего жителя сеоа Гороховское Снигиревского района за изнасилование 12-летней девочки. Насильник проведет в тюрьме 12 лет.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Николаевской области.

— По данным следствия, в июле 2020 года, злоумышленник, находясь по месту жительства в селе Гороховское, воспользовавшись отсутствием матери девушки, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Приговором Снигиревского районного суда мужчину признали виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, — сказано в сообщении.

Обвиняемый не признал вину и не согласился с наказанием. Он и его адвокат подали апелляцию на решение суда. Апелляционный суд Николаевской области жалобу не удовлетворил.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, 17 мая около 22:30 в отделение полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции обратилась жительница одного из сел с сообщением о том, что несколько дней назад изнасиловали ее 12-летнюю дочь.