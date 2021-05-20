17 мая около 22:30 в отделение полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции обратилась жительница одного из сел с сообщением о том, что несколько дней назад изнасиловали ее 12-летнюю дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

От женщины полицейские узнали, что девочка рассказала матери о том, что 13 мая, когда она играла на улице, отец ее подружки пригласил поговорить в автомобиль, вывез за село, где угостил мороженым и заставил выпить алкоголь, после чего совершил противоправные действия сексуального характера.

Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и решил помочь, привезя к месту проживания. Тогда медики, оказав помощь ребенку, назначили амбулаторное лечение. Никаких сообщений о том, что в отношении нее было совершено преступление, или жалоб на состояние здоровья ни полицейские, ни медики не получали. Девочка молчала, и только потом решилась рассказать обо всем матери, а женщина сообщила правоохранителям.

38-летнего мужчину доставили в отдел полиции, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет». Согласно санкции указанной статьи, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Суд избрал подозреваемому содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Сейчас следствие продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз.

Напомним, в Николаевской области осудили на 12 лет мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.