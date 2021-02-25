В Николаевской области осудили на 12 лет мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.
Об этом пишет пресс-служба Николаевского областного суда.
По информации Баштанской местной прокуратуры, осужденный — житель Снигиревского района. В суде прокурором доказано, что в августе 2020 года злоумышленник изнасиловал дочь своей сожительницы. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 152.
Ранее в поселке городского типа Веселиново, что в Николаевской области, правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц. Позже выяснилось, что злоумышленник также совершал аналогичные действия относительно двух других дочерей женщины в возрасте 13 и 9 лет.
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В Николаевской области осудили на 12 лет мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.
Об этом пишет пресс-служба Николаевского областного суда.
По информации Баштанской местной прокуратуры, осужденный — житель Снигиревского района. В суде прокурором доказано, что в августе 2020 года злоумышленник изнасиловал дочь своей сожительницы. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 152.
Ранее в поселке городского типа Веселиново, что в Николаевской области, правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц. Позже выяснилось, что злоумышленник также совершал аналогичные действия относительно двух других дочерей женщины в возрасте 13 и 9 лет.