В Николаевской области осудили на 12 лет мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.

Об этом пишет пресс-служба Николаевского областного суда.

По информации Баштанской местной прокуратуры, осужденный — житель Снигиревского района. В суде прокурором доказано, что в августе 2020 года злоумышленник изнасиловал дочь своей сожительницы. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 152.

Ранее в поселке городского типа Веселиново, что в Николаевской области, правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц. Позже выяснилось, что злоумышленник также совершал аналогичные действия относительно двух других дочерей женщины в возрасте 13 и 9 лет.