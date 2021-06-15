Синоптики предупреждают о новых непогодах в Николаевской области в связи с циклонами.

Об этом пишут на странице Николаевского горсовета в Facebook.

Завтра, 16 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет восточный, умеренный. Температура в Николаеве ночью опустится до 15-17°С, днем поднимется до 22-24°С.

Кроме того, до конца суток, 15 июня, по Николаеву и области ожидаются грозы, значительный дождь и шквал 15-20 м/с. Уровень опасности — I.

Напомним, в понедельник, 14 июня, ливень затопил улицы Николаева.