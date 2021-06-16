Вечером 15 июня спасателям сообщили, что на 101-м километре дороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» в Вознесенском районе на проезжую часть дороги упало три дерева, частично перекрыв движение автотранспорта.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на место происшествия, распилили и убрали препятствия с проезжей части. От ГСЧС привлекались 4 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Николаеве упало дерево, повредив два припаркованных автомобиля — Skoda и Ford.