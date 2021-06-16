В Вознесенске Николаевской области спасатели оказали помощь медикам в транспортировке травмированного мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

15 июня в 16:14, от работников скорой медицинской помощи, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в переулке Ветеринарном в Вознесенске мужчина упал с забора и сломал бедро. Из-за отсутствия доступа к пострадавшему медики обратились к спасателям.

Сотрудники ГСЧС расчистили растительность (кусты, деревья), которые препятствовали на пути к больному, и на носилках отнесли мужчину в карету «скорой». Врачи оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в больницу.