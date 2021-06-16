Сегодня утром, 16 июня, в Ингульском районе Николаева сошел с путей трамвай.

Об этом сообщили в группе Электротранспорт Николаев в Facebook.

Фотографией поделился Павел Гареев. На ней видно, что вагон развернуло практически перпендикулярно рельсам. Инцидент произошел по улице Строителей. Трамвай двигался по направлению к рынку «Колос».

Напомним, 14 октября 2020 года был похожий случай, тогда трамвай сошел с рельсов на улице Потемкинской. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка.