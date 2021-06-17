Контрразведка СБУ разоблачила жителя Николаева, который сотрудничал с внешней разведкой Российской Федерации. Осознав последствия, к которым могли привести его действия, мужчина пошел на сделку со следствием и «сдал» своих российских кураторов.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

Человеком, который работал на спецслужбы РФ, оказался сотрудник одного из государственных предприятий Николаевщины, который принимал активное участие в деятельности «Антимайдана» в марте 2014 года.

— Контакт с ним установил сотрудник военной разведки России, который находился на территории оккупированного Крыма. Житель Николаева должен был собирать и передавать информацию о работе одного из государственных предприятий города, перемещении военных подразделений ВС Украины, которые дислоцируются на территории региона, а также об общественно-политической ситуации в Николаеве. Все это - за денежное вознаграждение, — сказано в сообщении.

28 мая фигуранту было сообщено о подозрении по статьям «Приготовление к преступлению» и «Госизмена».

16 июня Корабельный районный суд Николаева освободил человека, ранее сотрудничавшего с РФ, от уголовной ответственности.

В СБУ добавили, что от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки.

Напомним, на Николаевщине завершились антитеррористические учения СБУ.