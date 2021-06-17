За вчерашний день, 16 июня, спасатели в Николаевской области дважды убирали упавшие деревья и откачивали воду из сельского дома культуры после затопления в результате обильных дождей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первый сигнал поступил спасателям в 16:15. Cообщалось, что работники «‎Николаевэлектротранса» нуждались в помощи с уборкой дерева на линию троллейбусного сообщения по проспекту Мира. Также, дерево обвалилось на детскую площадку по улице Космонавтов. При помощи бензопилы «‎Stihl» спасатели разобрали и убралы древесные стволы.

Ночью того же дня в 21:08 в Службу спасения поступил звонок о том, что из-за значительных осадков подтопило подвальное помещение поселкового дома культуры на улице Центральная ОТГ Воскресенское. Спасатели с помощью мотопомпы откачали воду и освободили помещение.

Ранее сообщалось, что утром 17 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.