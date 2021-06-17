Из-за аварийной крыши в доме по улице Рюмина, 1 квартиры регулярно заливает водой. Жильцы уже полгода ждут обещанной помощи ЖЭКа и городской власти.

Об этом в соцсети Facebook сообщила жительница дома Алена Крутько.

Она также опубликовала видео, в котором показала, как сегодня, 17 июня, из-за обильного дождя ее квартиру заливает водой.

— Обращилсь в ЖЭК, обращались в горисполком, обращались к депутату. Все обещали помочь. Полгода помощи никакой нет. Вся крыша у нас в аварийном состоянии, — рассказала Алена Крутько.

Как сообщалось, в николаевской десятиэтажке по улице Апрельская, 52 ливень, который шел в ночь с 15 на 16 июня, залил верхние этажи. Жильцы жалуются на мокрые потолки и стены не только в подъезде, но и в квартирах.