В парке у Центральной площади города Снигиревка неизвестные сломали деревянные лавки. Позже они были восстановлены работниками коммунального предприятия «Снигиревское благоустройство».

Об этом сообщается на странице Снигиревской ОТГ в Facebook.

— Возникает вопрос, сколько еще будет продолжаться такое отношение к коммунальному имуществу территориальной общины? Зато жители Снигиревки постоянно жалуются на то, что в ОТГ ничего не делается для граждан, некуда выйти отдохнуть и тому подобное. Городской совет в очередной раз обращается горожанам с просьбой пересмотреть свое отношение к рациональному использованию и сохранности коммунального имущества, — сказано в сообщении.

О факте вандализма руководство ОТГ сообщило в полицию, предупредим жителей города, что «такое позорное поведение будет строго наказываться не только общественным осуждением, но и финансовыми взысканиями с правонарушителей».

Городские власти также просят им оперативно сообщать о подобных случаях и в дальнейшем.

Напомним, в феврале этого года в Снигиревке неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.