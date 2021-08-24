Сегодня, 24 августа, в Николаеве полиция за 20 минут разыскала 6-летнюю девочку, которую не могли найти родители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— Сначала женщина самостоятельно пыталась найти ребенка, но тщетно, тогда обратилась за помощью в полицию. В течение 20 минут полицейские следственно-оперативной группы Николаевского районного управления разыскали девочку, она находилась в соседнем дворе, ее вернули матери, — сказано в сообщении.

Полиция призывает родителей следить за своими детьми, особенно малолетними, не оставлять без присмотра.

Если же ребенок потерялся, то не медлите, звоните 102, указали в ведомстве.

До этого в Николаеве ребенок застрял во время игры на детской площадке.

Ранее НикВести сообщали, что на поиски трехлетнего мальчика по тревоге был поднят личный состав Николаевского отдела полиции, ребенка нашли — он спал дома в шкафу.