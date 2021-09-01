В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.

— После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, — отмечает пресс-служба.

После ответного огня боевики прекратили свои преступные действия.

— О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, — добавляет пресс-служба.

Напомним, 30 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Один военный погиб, двое раненых доставлены в больничное учреждение.

Погибшим оказался военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила родом из Львовщины — 27-летний Роман Задорожный.