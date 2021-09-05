В воскресенье, 5 сентября, в Николаеве на подъездах к Варваровскому мосту и на Ингульском мосту образовались автомобильные пробки.
Об этом сообщают НикВести.
На Ингульском мосту затруднено движение по стороне от микрорайона Соляные в сторону Пушкинской, начиная от парка Победы.
Также пробка наблюдается на улице Никольской.
Актуальные фото публикуют участники Viber-группы «ДТП и дороги Николаева».
Ранее компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.
Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов. Вчера, 31 августа, троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме. Движение через Соляные было возобновлено.
Сообщалось, что когда дорожники дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.
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В воскресенье, 5 сентября, в Николаеве на подъездах к Варваровскому мосту и на Ингульском мосту образовались автомобильные пробки.
Об этом сообщают НикВести.
На Ингульском мосту затруднено движение по стороне от микрорайона Соляные в сторону Пушкинской, начиная от парка Победы.
Также пробка наблюдается на улице Никольской.
Актуальные фото публикуют участники Viber-группы «ДТП и дороги Николаева».
Ранее компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.
Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов. Вчера, 31 августа, троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме. Движение через Соляные было возобновлено.
Сообщалось, что когда дорожники дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.