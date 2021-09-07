Во вторник, 7 сентября, в Николаеве Варваровский мост застыл в пробке из-за ремонта дорожного полотна.

Об этом сообщают НикВести.

До этого была автомобильная тянучка и на Ингульском мосту, но к 9:30 движение улучшилось. Причина пробки в Соляных — большегрузы, которые направляются к Варваровскому мосту на одесское направление.

Актуальные фото публикуют участники Viber-группы «ДТП и дороги Николаева».

Там очевидцы указали, что на Одесском шоссе произошло ДТП при участии трех автомобилей. Из-за этого движение возле пересечения улиц Очаковская и Клубная также затруднено.

Ранее компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.

Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов. Вчера, 31 августа, троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме. Движение через Соляные было возобновлено.

Сообщалось, что когда дорожники дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.