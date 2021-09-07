В течение нескольких недель после того, как талибы захватили столицу Афганистана, многие произведения уличного искусства в Кабуле были закрашены и заменены пропагандистскими религиозными лозунгами.

Об этом пишет Укринформ.

Первым на эту проблему обратил внимание один из самых известных кабульских уличных художников Омаид Шарифи, который сейчас находится уже не в Афганистане, а в лагере беженцев в ОАЭ.

Шарифи подчеркивает, что афганские художники, объединенные в арт-группу ArtLords потратили около 7 лет, чтобы украсить стены в Кабуле яркими граффити и настенными фресками, всего же этот коллектив художников создал свыше 2200 фресок по всей стране с 2014 года.

Однако сейчас талибы повсеместно закрашивают эти произведения искусства белой краской и пишут на их месте религиозные исламистские лозунги.

Как известно, во время первого властвования «Талибана» в Афганистане (1996-2001 годы) изображения живых существ были строго запрещены, также уничтожались телевизоры и видеомагнитофоны.

Напомним, ранее представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.

Исламистское движение «Талибан» запретило вывозить из страны доллары и антиквариат.