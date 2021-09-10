В Николаевской области по состоянию на 10 сентября выявили 69 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 45 058 (+36);

Первомайск — 3 251 (+13);

Южноукраинск — 2 059 (+1);

Вознесенск — 1 870;

Очаков — 1 332 (+2).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено в 2 443 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 43, всего — 69 042.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 0.

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса. В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая.