В Николаевской области по состоянию на 10 сентября выявили 69 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено в 2 443 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 43, всего — 69 042.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 0.
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса. В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая.
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В Николаевской области по состоянию на 10 сентября выявили 69 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено в 2 443 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 43, всего — 69 042.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 0.
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса. В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая.