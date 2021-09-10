За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 1 056 человек, летальных исходов — 76, выздоровевших — 1 310.
За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 человека, выздоровели — 2 218 873, летальных исходов — 54 251.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса. В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая. А большее количество заражений, чем сегодня, фиксировалось 22 мая — 4606 случаев.
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За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 1 056 человек, летальных исходов — 76, выздоровевших — 1 310.
За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 человека, выздоровели — 2 218 873, летальных исходов — 54 251.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса. В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая. А большее количество заражений, чем сегодня, фиксировалось 22 мая — 4606 случаев.