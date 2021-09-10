За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 1 056 человек, летальных исходов — 76, выздоровевших — 1 310.

За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 человека, выздоровели — 2 218 873, летальных исходов — 54 251.