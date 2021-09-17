В Ровенской области умер восьмилетний мальчик, который был инфицирован коронавирусом.

Об этом сообщает местное издание ЧаРівне.

По словам координатора вакцинации в Ровенской области Елены Гандзюк, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, но тяжелое состояние был вызванным не только коронавирусом.

— У ребенка была очень тяжелая врожденная патология головного мозга — тетрапарез. Плюс наслоился COVID-19. Спасти мальчика медикам не удалось, — сказала Елена Гандзюк.

По ее словам, ребенок в больнице был только сутки.

— Были применены все реанимационные мероприятия. Это говорит о том, что штамм Дельта поражает даже детей, — сказала Елена Гандзюк.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.