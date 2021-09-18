Правоохранители Николаева разыскали автомобиль «Славута» с повреждениями, характерными для ДТП, и устанавливают людей, находившихся в нем на момент аварии.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Брошенную машину нашли в нескольких километрах от места наезда. Через некоторое время установили личности троих человек, который были в транспортном средстве. По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель.
Ранее Новости-N опубликовали видео с наружной камеры наблюдения, которая запечатлела момент столкновения.
Как известно, вчера вечером, 17 сентября, по улице Степной, 20 в Николаеве неизвестный водитель автомобиля «Славута» светло-зеленого цвета сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая умерла в больнице.
В рамках расследования уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего». Следователи назначили экспертизы, по результатам которых в том числе будет достоверно установлено, кто именно управлял автомобилем в момент совершения ДТП. Сейчас идут первоочередные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств аварии и ее причин.
Напомним, ночью 8 сентября неизвестный на автомобиле возле дома № 3 по улице 116-й Дивизии насмерть сбил 67-летнего мужчину.
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Правоохранители Николаева разыскали автомобиль «Славута» с повреждениями, характерными для ДТП, и устанавливают людей, находившихся в нем на момент аварии.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Брошенную машину нашли в нескольких километрах от места наезда. Через некоторое время установили личности троих человек, который были в транспортном средстве. По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель.
Ранее Новости-N опубликовали видео с наружной камеры наблюдения, которая запечатлела момент столкновения.
Как известно, вчера вечером, 17 сентября, по улице Степной, 20 в Николаеве неизвестный водитель автомобиля «Славута» светло-зеленого цвета сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая умерла в больнице.
В рамках расследования уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего». Следователи назначили экспертизы, по результатам которых в том числе будет достоверно установлено, кто именно управлял автомобилем в момент совершения ДТП. Сейчас идут первоочередные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств аварии и ее причин.
Напомним, ночью 8 сентября неизвестный на автомобиле возле дома № 3 по улице 116-й Дивизии насмерть сбил 67-летнего мужчину.