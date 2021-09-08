Сегодня ночью, 8 сентября, неизвестный на автомобиле возле дома № 3 по улице 116-й Дивизии насмерть сбил 67-летнего мужчину.

Виновник происшествия скрылся с места и теперь его разыскивает полиция, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по факту ДТП открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские также просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 0 (67) 518 66 21, 102.

Напомним, 3 августа, в селе Костантиновка Новоодесского района на автодороге «Благовещенское-Николаев» микроавтобус «Mercedes Sprinter» насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.