В понедельник, 20 сентября, в Центральном районном суде избирают меру пресечения скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову, подозреваемому в вымогательстве.

Об этом сообщает корреспондент НикВести из зала суда.

Как известно, 15 сентября он и его отец Алексей Тумко в составе группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Помимо Алексея Казимирова на судебное заседание также не пришёл его адвокат.

В ходе заседания стало известно, что сегодня в канцелярию суда поступило ходатайство об отводе следственного судьи Светланы Скрипченко. Меру пресечения будут избивать после того, как другой судья, Галина Подзигун, рассмотрит ходатайство об отводе

Прокурор Ольга Добринова Адвокат Николай Трушников

Судья Галина Подзигун будет решать, оставлять ли избрание меры пресечения за Светланой Скрипченко, либо удовлетворить ходатайство стороны защиты, тогда автоматическая система распреления назначит нового судью.

– Не знаю где он, это вчера прокуратуре поручили его доставить. Заявление об отводе от своего имени писал, - прокомментировал отсутствие Алексея Казимирова адвокат.

В заявлении об отводе Светланы Скрипченко адвокат указал, что ещё в 2018 году в подобном производстве судья арестовал на 2 месяца Алексея Казимирова, однако Апелляционный суд отменил её решение.

— Судья Светлана Скрипченко подвергается давлению со стороны СМИ и телевидения, - указал адвокат.

Прокурор указала, что в заявлении адвоката нет никаких мотивов и добавила, что назначение Светланы Скрипченко произошло автоматически, потому это не зависит от её личной воли и желания. Она попросила не удовлетворять просьбу Николая Трушникова.

Судья Галина Подзигун приняла решение отказать в ходатайстве об отводе судьи и сообщила, что данное решение не может быть обжаловано.

Ранее сообщаелось, что Алексей Казимиров дважды не явился на избрание меры пресечения. В первый раз он якобы находился на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус. Во второй раз его защитник сообщил, что Алексею Казимирову стало плохо после того, как он узнал, что его отца арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Подтверждений этому предоставлено не было. Следственный судья Светлана Скрипченко постановила обеспечить принудительный привод подозреваемого на заседание.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.