Ученики заметили, что возле здания днепровской школы прохаживался неизвестный с оружием, приехавшая полиция никого не нашла. Перед этим учащимся поступали угрозы в интернете.

Об этом передает «Информатор».

Все началось с того, что в анонимном аккаунте TikTok некто писал угрозы в сторону школы №136. После этого полиция получила сообщение, что возле нее заметили подозрительное лицо с дробовиком, однако прибывшие патрульные не нашли никого отдаленно напоминающего мужчину из сводки.

— Сотрудники полиции совместно с охранником учебного заведения проверили все помещения и ближайшую территорию, но никого не обнаружили. На место также выезжала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция. Информация о человеке с оружием не подтвердилась. Что касается публикаций в ТикТок, то аккаунт, на котором публиковали угрозы, уже заблокирован. Этим вопросом занимаются в киберполиции, — отмечает «Информатор».

Кто именно вел TikTok с угрозами неизвестно, как и неизвестна личность человека, которого испугались дети.

Напомним, почти тремя неделями ранее в Полтавской школе школьница расстреляла из арбалета нескольких учителей.