Вслед за популярными социальными сетями, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.

Об этом сообщается на сайте Downdetector.

40% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминг видео, 36% — о прекращении работы сайта, а еще 24% — жалуются, что перестало работать приложение сервиса.

Что касается PlayStation, у 55% пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 18% — сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 27% — не могут играть в игры из-за сбоя.

Как сообщалось, разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Напомним, сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.