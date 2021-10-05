Полиция открыла уголовное дело по факту травмирования двух малолетних детей в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Сообщается, что в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

Инциндент произошел вечером 4 октября в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой. Автомобиль DAF XS с полуприцепом сбил 12-летнего подростка и неустановленного парня в возрасте примерно 13 лет.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что 17 сентября по улице Степной, 20 в Николаеве неизвестный водитель автомобиля «Славута» светло-зеленого цвета сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.