В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, куда направляют больных COVID-19, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил медицинский директор заведения Сергей Рыженко, сообщает «Радио Свобода».

Больница попросила у областного совета дополнительно приобрести 20 аппаратов и оказать помощь с лекарствами и досрочным началом отопления заведения.

По его данным, в больницу госпитализируют тяжелых больных COVID-19 со всей области. Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов, несколько из них — в критическом состоянии, говорит Сергей Рыженко.

Всего в больнице 80 больных COVID-19.

— Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные заболевшие — не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ, — сказал Сергей Рыженко.

За прошедшие сутки, 4 октября, на Днепровщине зафиксировали 992 новых случая заболевания COVID-19. За последние сутки 18 человек умерли от осложнений, вызванных коронавируса. По количеству новых больных Днепровщина лидирует среди регионов Украины.

Ранее сообщалось о том, что у приемного отделения Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи сегодня образовалась очередь из карет «скорой», которые привезли много больных и которых не успевали принимать.