Центральный суд не стал рассматривать жалобу жительницы Николаева на дознавателя, который не включил ее в расследование убийства собаки на рынке «Юлиана» в качестве потерпевшей.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Ранее женщина обратилась с заявлением к дознавателю, чтобы ее привлекли к расследованию в качестве пострадавшей, поскольку она около 14 лет ухаживала за собакой, которую застрелили на рынке 1 сентября. Она указывала, что смерть животного «нанесла ей душевные страдания и, как следствие, моральный вред».

Женщина получила отказ, после чего обратилась с жалобой на дознавателя в суд.

— В ходе рассмотрения жалобы, в частности, было установлено, что данный момент производства с обвинительным актом направлен в суд. В то же время, согласно ст.3 УПК Украины следственным судьей все вопросы относительно обязательства следователя или дознавателя совершить определенные процессуальные действия могут быть рассмотрены исключительно при проведении досудебного расследования. Поскольку уголовное производство уже направлено в суд, то жалоба не может быть рассмотрена следственным судьей, — сказано в сообщении.

В итоге, следственный судья Иван Дирко постановил оставить жалобу женщины без рассмотрения и вернуть.

Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте. Позже в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по данному факту. В тот же день застрелившего собаку на рынке по улице 3-й Слободской мужчину задержали и вручили ему подозрение.